Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко высказался о конфликте с Россией, и нарвался на критику
Как передает Politeka.net, свой комментарий народный избранник дал в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале "Ходят слухи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам нардепа, Украина должна провести демократические выборы на оккупированной территории и забрать свои границы.
"Если этого не произойдет, то этот конфликт будет бесконечным. Он не выгоден никому", - отметил Тищенко.
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Кроме того, он уверен, что впоследствии мы должны жить с россиянами в "добром соседстве".
"Мы должны жить в добром соседстве. Русский народ – наши друзья, но руководители, те люди, которые тянут в бездну, в разрыв, к ним очень много вопросов и претензий", – заявил народный депутат.
Украинцы в сети не одобрили такое высказывание Николая Тищенко и обрушились на нардепа гневными комментариями.
"Он точно не слуга народа, а обыкновенный представитель пятой колонны ватников! В миротворец его для начала, вон из Рады, рестораны национализировать, собрать ему чемодан в Россию", "Призвать его в армию, санитаром на передовую", "С Велюром разберись, советчик", "Зеленский это твои партийцы???", - негодовали украинцы в сети.
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