А как вам такое высказывание нардепа?

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко высказался о конфликте с Россией, и нарвался на критику

Как передает Politeka.net, свой комментарий народный избранник дал в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале "Ходят слухи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам нардепа, Украина должна провести демократические выборы на оккупированной территории и забрать свои границы.

"Если этого не произойдет, то этот конфликт будет бесконечным. Он не выгоден никому", - отметил Тищенко.

Кроме того, он уверен, что впоследствии мы должны жить с россиянами в "добром соседстве".

"Мы должны жить в добром соседстве. Русский народ – наши друзья, но руководители, те люди, которые тянут в бездну, в разрыв, к ним очень много вопросов и претензий", – заявил народный депутат.

Украинцы в сети не одобрили такое высказывание Николая Тищенко и обрушились на нардепа гневными комментариями.

"Он точно не слуга народа, а обыкновенный представитель пятой колонны ватников! В миротворец его для начала, вон из Рады, рестораны национализировать, собрать ему чемодан в Россию", "Призвать его в армию, санитаром на передовую", "С Велюром разберись, советчик", "Зеленский это твои партийцы???", - негодовали украинцы в сети.

Напомним, чем и по чем кормят господ в скандальном ресторане Тищенко: чай за 580 грн и не только.

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