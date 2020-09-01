Умершая олимпийская чемпионка и известная украинская гимнастка Нина Бочарова

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт НОК Украины.

В НОК сообщили, что сердце олимпийской чемпионки, украинской экс-гимнастки Нины Бочаровой перестало биться на 96-м году жизни.

"Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", - говорится в сообщении пресс-службы НОК.

В НОК высказали соболезнования близким, друзьям и коллегам Нины Антоновны в связи с этой тяжелой и невосполнимой потерей.

Как известно, Нина Бочарова стала первой украинкой, завоевавшей золото на Олимпийских играх. Ей удалось выиграть сразу две золотые медали, а также два серебра на летней Олимпиаде-1952.

Кроме того, Бочарова становилась чемпионкой мира в 1954 году, а за несколько лет до этого, в 1949 году, она стала абсолютной чемпионкой СССР.

Бочарова также известна тем, что придумала упражнение, которое раньше не выполнял никто в мире - поперечный шпагат на брусьях.

В 2004 году Нине Бочарова была оказана честь первым нести факел эстафеты олимпийского огня на украинской земле.

Нана Бочарова не дожила до своего 96-го дня рождения меньше месяца. Она родилась 24 сентября 1924 года в селе Супруновка Полтавской области. За свою жизнь она получила множество наград за вклад в развитие физкультуры - в частности, ордена княгини Ольги І, І и ІІІ ст. Украинская гимнастка сделала неоценимый вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни в Украине.

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