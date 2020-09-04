Продюсера не на шутку это разозлило

Украинский продюсер Алена Мозговая высказалась о протестах звезд из-за запрета концертов

В частности, Мозговая раскритиковала участников акции "Нас не слышат" и отметила, что большинство из них могли бы самостоятельно поинтересоваться у нынешней власти о запрете концертов и музыкальных мероприятий.

Такое мнение она высказала в посте, который опубликовала на личной странице в Facebook.

Кроме того, она сравнила протесты с "шапито", "манипуляцией и трэшем".

"А зачем эти манипуляции и трэш? Шапито во всем! Граждане артисты, так вы же за него (Зеленского - прим.ред) агитировали и голосовали! Вы пели на его "праздниках"! Зачем эти возмущения из-за "индустрии", которая умирает? Просто задайте вопрос в лоб или в глаза, или еще как-то! Бл*, они митинги строят возле Кабмина! Нах*ра?" – высказалась продюсер на своей странице в сети.

Напомним, что певица Ольга Полякова, организовала 3 сентября акцию протеста "Нас не слышат" под Кабинетом Министров, буквально устроив штурм. По словам певицы – многотысячная музыкальная индустрия несет огромные убытки, сотни тысяч человек остались без работы.



Именно из-за этого украинские звезды и деятели музыкальной индустрии пришли под здание Кабмина. Артисты выступили против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.

Напомним, Мозговая высказалась о ненавистниках вышиванок в Украине.

Как сообщала Politeka, жена финалиста Нацотбора на Евровидение Алена Мозговая ошарашила громким обвинением.

Также Politeka писала, что Мозговая высказалась о "зрадофилах", которые живут в Украине.