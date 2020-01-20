Відома українська продюсерка Олена Мозгова заявила, що українські зрадофіли можуть поїхати в окуповані Донецьк чи Крим, якщо їм не подобаються українські свята

Про це вона пише у своєму Facebook.

“Свято Вишиванки – “глупий празднік”, проспект Шухевича – “предатєльство, дєди воєвалі”… квоти на радіо та телебаченні – “насільная украінізіція”… так їдьте в Донецьк, там все зараз, як ви хочете, чого в Києві з бандерівцями сидіти? По дорозі в Крим відпочити заїдьте, там зараз також все як ви хотіли.

Совок головного мозку…” – пише Мозгова.

До речі, нещодавно ми писали, що відомий український актор Антін Мухарський, який був радником міністра культури України, висловився про мовну дискримінацію в Україні.

Шоумен висловився про це у себе на сторінці у Фейсбук.

"А ви пробували, панове, народившись у російськомовній родині в Києві, Харкові, Одесі чи Дніпрі перейти у школі на українську мову? Відазу: ги-ги-ги, тупой сєлюк, жлоб, дебіл, чмо, казьол, утирок... В школі таке цькування мало хто витримає, запам'ятавши на все життя, що українська - то небезпека бути підданим обструкції, стати посміховиськом, парією, чумним чи прокаженим, відторгнутим соціумом та колективом. ", - заявив Мухарський.

Актор заявляє, що це дуже болюча дитяча травма, яку деякі несуть з собою навіть у дорослому житті.

"Навіть вроджені українці з питомо українськими прізвищами і генеалогією, що пройшли через антиукраїнський вишкіл радянської школи, несуть на собі цю печатку панічного страху у разі переходу на українську почути на свою адресу ці образливі, закарбовані в підсвідомості слова", - говорить відомий актор і телевдучий.

Нагадаємо, переселенцю жорстоко помстилися за російську мову.

Як писала Politeka, відомій українській актрисі заборонили грати через російську мову.

Також Politeka писала, Ірина Фаріон видала нову порцію марення, порівнявши російськомовне населення України з ЛГБТ-спільнотою.