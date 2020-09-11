В оккупированном Донецке во время концерта российского певца Григория Лепса молодежь выкрикивала "Слава Украине!"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на один из сепаратистских Telegram-каналов.

В сообщении отмечается, что причина звучания таких лозунгов на оккупированной территории Донбасса заключается в том, что молодежь не видит своего будущего в псвевдореспублике.

Автор публикации рассказал, что в день концерта Лепса увидел в оккупированном Донецке учеников старших классов, которые сидели на скамейках, играли на гитаре и общались.

"Пока пробирались по тропинкам на площадь или в другое место, доносились до нас разговоры школьников. Знаете, что мы частенько слышали, можете не верить - "Слава Украине"!",- говорится в публикации.

Впрочем, на Telegram-канале просят не расценивать это как "протест против РФ" и поддержку Украины.

"Разок мы подошли даже провести воспитательную беседу, в итоге молодежь покаялась. Так вот, словосочетание "Слава Украине" молодежь использовала не потому что патриоты, а потому что смотрят на свои перспективы в Донецке и не видят их. Звучали очень жесткие (и часто справедливые) оценки нынешней ситуации в "ДНР", - говорится в сообщении.

По словам автора публикации, молодежь не собирается оставаться в "ДНР", и после окончания школы люди намерены ехать кто куда - в Украину, РФ, в страны Запада и т.д.

Напомним, Лепс назвал виновников в конфликте на Донбассе: "Россия не воюет с Украиной".

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.