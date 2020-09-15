Глава Минздрава Украины Максим Степанов провел селекторное совещание с городскими головами крупных городов

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Telegrav-канале Рavlovsky news.

Так, стало известно, что разговор, во время которого министру удалось убедить мэров отказаться от массовых гуляний, продолжался 2,5 часа.

В результате градоначальники признали, что в связи с текущей ситуацией, связанной с распространением китайкого вируса, сейчас не лучшее время для проведения крупных мероприятий.

В свою очередь, мэры предложили главе Минздрава иной режим работы школ и детских садов.

"Договорились по множеству позиций. Я готов инициировать эти изменения в постановление правительства. Мэры городов поддержали, что мы должны не проводить массовые мероприятия, что нужен контроль на транспорте и рынках. Они предложили другой режим работы школ и детских садов", – рассказал Степанов.

Politeka писала, что празднование Дня города в Днепре проходило без соблюдения карантинных ограничений. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, комментируя фотографии с Дня города в Днепре.

Так, глава Минздрава отметил, что День города в Днепре отмечали без соблюдения карантинных ограничений, что может повлечь вспышки заражения на COVID-19. По словам Степанова, на празднование повлияли политические процессы, которые сейчас проходят в стране.

В МОЗ рассказали о новых ограничениях в столице из-за того, что Киев попал в "оранжевую" зону. Об этом во время утреннего брифинга рассказал глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, в Киеве теперь вводят ограничения на проведение плановых операций и госпитализаций пациентов.

Однако, как заверил Степанов, ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне, куда был отнесен Киев на ближайшие 14 дней, не распространяются на операции, перенос которых несет риск здоровью и жизни человека.

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