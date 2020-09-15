Бывший военный медик из США Давид Пластер рассказал, как он попал на Донбасс и чем занимался на фронте
Как передает Politeka, об этом американский медик рассказал в интервью "Радио Свобода".
На протяжении своей карьеры Пластер побывал в более 20 горячих точках мира.
Когда мужчина вышел на пенсию, он много путешествовал по разным странам мира. Давид посетил около сотни стран. Впоследствии он остановился в Украине, где живет с 2012 года. В 2013 году Давид был участником Революции достоинства, а потом, когда началась война на Донбассе, он ушел на фронт.
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Мужчина обучал украинских бойцов тактической медицине. Чтобы обеспечить солдат необходимыми медицинскими принадлежностями он потратил более четверти миллиона долларов собственных средств.
Сейчас у Пластера есть собственный бизнес, он работает в консалтинге, а также является владельцем языковой школы, где занимается маркетингом и решениями из бизнеса.
Самым тревожным воспоминанием из Донбасса Пластер назвал отход украинских войск из Иловайска.
"Я узнал об этом позже. Сейчас Зеленский сделал День памяти. Я не думаю, что у тех людей есть специальный день, когда они об этом вспоминают, я думаю, что они помнят это каждый день. Факт в том, что россияне пообещали ребятам "зеленый коридор", но они были расстреляны в нем. Будто в тире (в оригинале на английском "как животные", – ред.)", - сказал он.
Еще одним тревожным воспоминанием Пластер назвал то, когда люди продавали информацию врагам.
"Из-за того, что им нечем было кормить семью. Потому что патриотизм может завести далеко, но хлеб заведет еще дальше", - сказал он.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "попали в засаду боевиков и...".
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