Украину могут повторно поделить на новые районы совсем скоро после первого передела

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он уточнил, что в недавно принятый Верховной Радой проект постановления о создании и ликвидации районов нужно будет внести изменения уже через год после местных выборов.

Немчинов уточнил, что может быть принято решение о смене центров в тех районах, где будут замечены возможные несоответствия.

«Главное, что все понимают, что это еще не свершившийся процесс, уже примерно через год после первых выборов возможны изменения. Кроме того, появится возможность для того, чтобы Кабинет министров Украины менял центры там, где будет обнаружена какая-то неуместность или наоборот - есть необходимость создания нового админцентра», - пояснил министр.

Немчинов подчеркнул, что предсказать реакцию населения на такие административные изменения нельзя, поэтому правительство должно быть готово вносить дополнительные изменения в территориальное разделение страны, если в обществе возникнет такой запрос.

Ранее мы писали, что 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов в пользу 129 новых, укрупненных. "За" проголосовали 238 нардепов.

Согласно документу, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

Напомним, Рада кардинально перекроила карту Украины, как изменится жизнь.

Как сообщала Politeka, Кабмин полностью изменил карту Украины, радикальное решение: "Отныне в стране будет 129...".

Также Politeka писала, что украинцы взбунтовались против укрупнения районов: "Огромный дисбаланс".