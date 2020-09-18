19-летняя украинка нуждается в помощи, чтобы побороть рак мозга

Несмотря на довольно юный возраст жительница Винницы Юлия уже пережила несколько химиетерапий и пересадку костного мозга.

Девушка борется с агрессивной опухолью мозга, и сейчас ей необходимы деньги на лечение, сообщает Свидок.

Медики рассказали, что опухоль мозга диагностировали уже слишком поздно, когда начались метастазы. За лечение девушки брались врачи Украины и Беларуси, после чего она пережила десятки блоков химиетерапии.

Впоследствии болезнь как будто отступила, но на плановом МРТ стало известно, что произошел рецидив. Метастазы пошли в головной и спинной мозг.

Надежду на выздоровление девушке дали турецкие врачи, они сделали ей трансплантацию костного мозга. Наступило состояние ремиссии, семья даже уже планировала отдых, но через три недели Юлии стало хуже, девушка перестала ходить. Через некоторое время девушка снова прошла курс химеотерапии, но тот не дал результатов, а усугубил ее состояние - она потеряла слух.

В Турции снова согласились взять девушку на лечение, но на это понадобится большая сумма денег - 40 тысяч долларов. Сейчас семья девушки не имеет необходимой суммы денег, поэтому обращается ко всем неравнодушным за помощью.

Номер карточки ПриватБанка Мельникова Оксана (мама Юлии): 5168 7456 0438 1886.

В сети украинцы выражают свою поддержку и оставляют трогательные комментарии: "Господи спаси и сохрани, дай сил пройти этот путь и быть здоровой и счастливой", "Господь милостив, спаси и помилуй, подари ей жизнь", "Да Хранит Вас Бог".

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