Родители отказались от новорожденного ребенка из-за тяжелого заболевания
У малыша врожденная внутренняя асимметричная прогрессирующая гидроцефалия и по жизненным показателям новорожденному необходима нейрохирургическая операция.
Об этом рассказали на странице благотворительной организации "Мама и младенец" в соцсети Facebook.
Стоимость расходных материалов для операции составляет 28 тысяч гривен, сейчас жизнь ребенка в руках неравнодушных украинцев. Ведь мальчику не на кого надеяться и он остался один на один со страшной болезнью.
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В организации обратились ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в спасении жизни малыша.
"Очень хотим дать мальчику самое лучшее, ведь это шанс на то, что малышка сможет быть в семье! Это действительно единственная надежда на всю дальнейшую жизнь! Друзья, это тот случай, когда мы можем объединиться ради судьбы маленького человека, которого уже один предали и теперь надежда только на добро человеческих сердец. Верим в чудо!" - обратились авторы сообщения к украинцам.
К публикации добавили счета по которым каждый желающий может перечислить средства для спасения жизни малыша:
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