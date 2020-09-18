Родители отказались от новорожденного ребенка из-за тяжелого заболевания

У малыша врожденная внутренняя асимметричная прогрессирующая гидроцефалия и по жизненным показателям новорожденному необходима нейрохирургическая операция.

Об этом рассказали на странице благотворительной организации "Мама и младенец" в соцсети Facebook.

Стоимость расходных материалов для операции составляет 28 тысяч гривен, сейчас жизнь ребенка в руках неравнодушных украинцев. Ведь мальчику не на кого надеяться и он остался один на один со страшной болезнью.

В организации обратились ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в спасении жизни малыша.

"Очень хотим дать мальчику самое лучшее, ведь это шанс на то, что малышка сможет быть в семье! Это действительно единственная надежда на всю дальнейшую жизнь! Друзья, это тот случай, когда мы можем объединиться ради судьбы маленького человека, которого уже один предали и теперь надежда только на добро человеческих сердец. Верим в чудо!" - обратились авторы сообщения к украинцам.

К публикации добавили счета по которым каждый желающий может перечислить средства для спасения жизни малыша:

ЄДРПОУ/ДРФО 33597525

МФО 300711

UA093007110000026000052632056

Тел. +380682019163