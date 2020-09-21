Авиация НАТО показала свое мастерство в Украине, поразив мощью и силой
В Винницу прибыла авиация НАТО, в том числе конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules. Они прилетели в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020".
Своими впечатлениями от увиденного поделилась на личной странице в сети Facebook волонтер Наталья Юсупова.
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По ее словам, прибытие авиации НАТО были невероятно зрелищными. Украинские защитники тоже показали на что способны, доказав, что с 2014 года многое изменилось и не стоит недооценивать нашу армию. Совместными учениями украинцы готовят мощный ответ оккупантам.
"Очень мощное зрелище!! Вот у соседей начнет подгорать, вата уже стонет. Это хорошо. Начинаются учения "Объединенные усилия 2020". И это уже не 14 год и не голая босая украинская армия, это уже опытная и боевая армия. К сожалению у нас такой техники пока нет, но у нас есть наши мужественные защитники", - написала волонтер в восхищении.
Также ранее сообщалось, что в рамках военных учений "Объединенные усилия-2020" украинские бойцы отработают меры территориальной обороны, что поможет дать отпор планам агрессора вроде "русской весны".
Во время учений будут отработаны различные схемы применения бригад ТРО: как во взаимодействии с Нацгвардией, Нацполицией и пограничной службой, так и самостоятельно.
Напомним, волонтер рассказала, как защитники Украины приходят в себя после пережитого на фронте.
Как сообщала Politeka, волонтер упрекнула "украинцев-экспертов" по Беларуси.