После ее слов, есть о чем задуматься

В сети многие украинцы были возмущены совместными учениями НАТО и украинской армии в Виннице

На это обратила внимание волонтер Наталья Юсупова на своей странице в сети Facebook. Она рассказала, что под постом об учениях НАТО комментирующие, в основном, жители Одессы, заистерили о том, что Украина – "колония США", а все "украинцы рабы американцев".

Кроме того, они писали и другие страшилки об украинцах в духе лучших традиций пропаганды Кремля.

Юсупова не смогла скрыть удивления от прочитанного, ведь не ожидала, что такое могут писать жители Украины. Поэтому она ярко поставила их на место и буквально разгромила своими словами.

"Вот хочу спросить у этих одесситов, а колонией России, которой вы были до 14 года, вам нравится быть? Может вы хотите, как жители Донбасса, позвать русский мир и получить полный пакет для оккупированных территорий? Бомбежки, грабеж, разруху и голод??", - поинтерисовалась волонтер.

А также добавила, что крымчане тоже не стали жить лучше после аннексии, ведь никому они больше не нужны и даже денег на нужды у них нет.

"Ну или как крымчане, которым дали подачку, а теперь они нафиг никому не нужны "Денег нет, но вы держитесь" – и идёт молодежь служить на Дальний Восток, воевать в Сирию и убирать дома богатых в Москве... Этого вы хотите или думаете, они вам что-то другое готовят?", - спросила Юсупова, назвав все "прелести жизни" под командованием России.

Она также напомнила любителям "русского мира" и ненавистникам США, что даже самый захудалый американский штат живет лучше России.

"США вам плохие, зато их айфоны у вас крутые. Хоть бы одна область в России жили так, как живет самый захудалый американский штат. Нищеброды. А для вас в Украине рай, потому что вы живете в свободной стране, где можете говорить и делать все, что вам хочется. Где вас не арестовывают, не бросают в подвалы, не бьют дубинкой по голове и не травят. Живёте, тусите, салюты запускаете, зарабатываете – и все вам плохо. Ментально вы рабы и колония Московии. Слава Богу, не все такие", - резюмировала Юсупова.

Напомним, волонтер рассказала, как защитники Украины приходят в себя после пережитого на фронте.

Как сообщала Politeka, волонтер упрекнула "украинцев-экспертов" по Беларуси.