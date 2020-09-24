Участница форума УПЦ МП в Донецкой области украинских военных обвинила в мародерстве при освобождении Донбасса

С такими преступными заявлениями в духе кремлевских пропагандистов выступила одна из спикеров, заявив, что ВСУ "освободили их от всего".

На антиукраинское выступление обратил внимание офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав соответствующий пост в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Мы все говорим, что нас освободили от всего. Мне было, знаете, очень "прикро", по-украински сказать, смотреть: когда освобождался дом, туда заходил украинский солдат и выносили все", – заявила женщина.

Она утверждает, что на шевроне военного якобы видела надпись "рабовладелец". Женщина добавила, что хочет мира, а также вернуться в свой дом, "которого ее лишили".

"Если так нравится нас освобождать, или, как они говорят, освобождать Украину, пусть каждый зайдет в свой, свой дом, выроет окоп, сядет с автоматом и освобождает нашу Украину. Дайте мне жить в своем доме. Я никого не трогала, мы ни с кем не воевали. Мы только хотим мира", – резюмировала прихожанка в духе пропаганды "русского мира".

Частина виступу з форуму "Люди миру" у Святогірську. Російської агресії як і російських військ немає, дискредитація воїнів Збройних Сил України. Всі меседжі і наративи кремля в дії. І це не окупована територія. Підписуйтеся 🔥Telegram- https://t.me/a_shtirlitz Gepostet von Анатолий Штефан am Mittwoch, 23. September 2020

В свою очередь, Анатолий Штефан обратил внимание на то, что на форуме никто не говорил о российской агрессии на Донбассе, даже наоборот, высказывалось мнение, что там нет российских войск. Звучали призывы, которые дискредитируют бойцов ВСУ и что самое неприятное - это не оккупированная территория.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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