Участница форума УПЦ МП в Донецкой области украинских военных обвинила в мародерстве при освобождении Донбасса
С такими преступными заявлениями в духе кремлевских пропагандистов выступила одна из спикеров, заявив, что ВСУ "освободили их от всего".
На антиукраинское выступление обратил внимание офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав соответствующий пост в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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"Мы все говорим, что нас освободили от всего. Мне было, знаете, очень "прикро", по-украински сказать, смотреть: когда освобождался дом, туда заходил украинский солдат и выносили все", – заявила женщина.
Она утверждает, что на шевроне военного якобы видела надпись "рабовладелец". Женщина добавила, что хочет мира, а также вернуться в свой дом, "которого ее лишили".
"Если так нравится нас освобождать, или, как они говорят, освобождать Украину, пусть каждый зайдет в свой, свой дом, выроет окоп, сядет с автоматом и освобождает нашу Украину. Дайте мне жить в своем доме. Я никого не трогала, мы ни с кем не воевали. Мы только хотим мира", – резюмировала прихожанка в духе пропаганды "русского мира".
В свою очередь, Анатолий Штефан обратил внимание на то, что на форуме никто не говорил о российской агрессии на Донбассе, даже наоборот, высказывалось мнение, что там нет российских войск. Звучали призывы, которые дискредитируют бойцов ВСУ и что самое неприятное - это не оккупированная территория.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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