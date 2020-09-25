Лидер группы "Океан Эльзы" и экс-нардеп Святослав Вакарчук находится на отдыхе в Турции
По данным издания "Страна", он улетел в Бодрум, где находится на одной из вилл пятизвездочного отеля AMANRUYA.
Гостиничный комплекс находится невдалеке от Эгейского моря, а номера в нем не из дешевых - цена за сутки с видом на сад обойдется в 840 американских долларов.
Пенсионные сбережения превратились в "фантики": украинцам поведали о громком ЧП, как спастись
Звезда-красотка "Х-Фактора" Аида Николайчук ошеломила переменами во внешности: "Вот это булочка!"
Доллар рухнет, курс валют заставит украинцев вздохнуть с облегчением: "Будет стоить..."
Субсидий можно не дождаться, в Кабмине приняли неожиданное решение: "Те люди, у которых..."
В сети неоднозначно отреагировали на такую новость. Несмотря на критику бывшего нардепа, нашлись и те, кто посчитал его вояж за границу заслуженным.
Напомним, 11 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия. Однако 18 июня Верховная Рада отказалась удовлетворять его заявление. За проект постановления №3673 проголосовали лишь 175 депутатов.
Уже на следующий день вышел из фракции "Голос".
Напомним, Данилко рассказал о регистрации в кандидаты в депутаты.
Как сообщала Politeka, Вакарчук опозорился из-за вопроса о своих с Притулой спонсорах, видео слили в сеть.
Также Politeka писала, что Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского.