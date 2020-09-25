Не сидится ему в Украине...

Лидер группы "Океан Эльзы" и экс-нардеп Святослав Вакарчук находится на отдыхе в Турции

По данным издания "Страна", он улетел в Бодрум, где находится на одной из вилл пятизвездочного отеля AMANRUYA.

Гостиничный комплекс находится невдалеке от Эгейского моря, а номера в нем не из дешевых - цена за сутки с видом на сад обойдется в 840 американских долларов.

В сети неоднозначно отреагировали на такую новость. Несмотря на критику бывшего нардепа, нашлись и те, кто посчитал его вояж за границу заслуженным.

"Очень перетрудился", "Заслуженный отпуск!", "Заработал человек, "голосом"...за пол года в раде, может и отдохнуть!", "Брехун и трепач устал патриотом быть!", "Напел на корпоративах и не уплатил с дохода налоги, поэтому может себе позволить такую роскошь, он уже не "избранный", а самоустраненный и никому не подотчетен", - писали украинцы в сети. Напомним, 11 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия. Однако 18 июня Верховная Рада отказалась удовлетворять его заявление. За проект постановления №3673 проголосовали лишь 175 депутатов. Уже на следующий день вышел из фракции "Голос". Напомним, Данилко рассказал о регистрации в кандидаты в депутаты. Как сообщала Politeka, Вакарчук опозорился из-за вопроса о своих с Притулой спонсорах, видео слили в сеть. Также Politeka писала, что Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского.











