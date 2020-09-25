На Днепропетровщине разоблачили прокурора на взятке за открытие дела относительно незаконного завладения землей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропертовской области.
Согласно информации, женщина обратилась к прокурору с заявлением о незаконном завладении ее приусадебной территорией возле загородного частного дома, но за эту "услугу" он потребовал вознаграждение.
Во время проведенной операции, прокурора задержали во время получения взятки.
"В ходе задержания фигурант пытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив купюры в окно", - отметили в ведомстве.
Украинцы неоднозначно отреагировали на произошедшее. Многих такой поступок прокурора-взяточника повеселил, а некоторые усомнились, что он понесет наказание за содеянное.
"Лучше бы сам выпрыгнул из окна", "Что вы прицепились? Ну есть такая традиция у прокурорских в Украине засевать улицы - "коляда" называется", "Ничего сожалению не изменилось, завтра снова будет в должности", "Надо было есть и глотать", "Жрать надо было, а не в окно выбрасывать", - писали украинцы в сети.
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