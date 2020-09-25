На Днепропетровщине разоблачили прокурора на взятке за открытие дела относительно незаконного завладения землей

Согласно информации, женщина обратилась к прокурору с заявлением о незаконном завладении ее приусадебной территорией возле загородного частного дома, но за эту "услугу" он потребовал вознаграждение.

Во время проведенной операции, прокурора задержали во время получения взятки. Во время проведенной операции, прокурора задержали во время получения взятки.



"В ходе задержания фигурант пытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив купюры в окно", - отметили в ведомстве.

Украинцы неоднозначно отреагировали на произошедшее. Многих такой поступок прокурора-взяточника повеселил, а некоторые усомнились, что он понесет наказание за содеянное.