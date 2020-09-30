Заместитель секретаря СНБО и генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал заявления Витольда Фокина о конфликте на Донбассе
Как передает Politeka.net, свой комментарий военный дал на своей страничке в Facebook.
Напомним, заместитель главы Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольд Фокин заявил, что "нет подтверждений", что на Донбассе воюют Россия с Украиной.
"Подтверждений того, что идет война между Российской Федерацией и Украиной, я не вижу", - заявил Фокин.
Такое заявления дипломата украинский генерал сравнил с изменой родине, и призвал президента принять меры.
"Фокин - это крыса, вылез из-под лавки, который сегодня прилюдно в стенах Верховной Рады нам всем показал истинное лицо «пятой колонны». Ты спал в теплой постели, пока мы бок о бок, из-за смерти и ранения защищали тебя", - заявил Кривонос.
Также генерал напомнил, чья военная техника забирает жизни украинских защитников на фронте.
"Слепой дурак! ПЗРК, что сбивали наши самолеты и привели к гибели наших пилотов; грады, танки, пушки, жгли и разрывали тела наших военных - наверно продаются в каждом супермаркете. А российские десантники, взятые в плен - лишь заблудившись пионеры с оружием", - не сдерживая эмоций высказался генерал.
"Слепой дурак! ПЗРК, что сбивали наши самолеты и привели к гибели наших пилотов; грады, танки, пушки, жгли и разрывали тела наших военных - наверно продаются в каждом супермаркете. А российские десантники, взятые в плен - лишь заблудившись пионеры с оружием", - не сдерживая эмоций высказался генерал.
Стоит отметить, что украинская делегация в ТКГ с неприятным удивлением восприняла сообщение о резонансных заявлениях Витольда Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде.
Об этом сказано в официальном заявлении украинской делегации в ТКГ, которое подписали Леонид Кравчук, Алексей Резников и Александр Мережко.
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