Заместитель секретаря СНБО и генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал заявления Витольда Фокина о конфликте на Донбассе



Как передает Как передает Politeka.net , свой комментарий военный дал на своей страничке в Facebook.

Напомним, заместитель главы Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольд Фокин заявил, что "нет подтверждений", что на Донбассе воюют Россия с Украиной.

"Подтверждений того, что идет война между Российской Федерацией и Украиной, я не вижу", - заявил Фокин. Такое заявления дипломата украинский генерал сравнил с изменой родине, и призвал президента принять меры.

"Фокин - это крыса, вылез из-под лавки, который сегодня прилюдно в стенах Верховной Рады нам всем показал истинное лицо «пятой колонны». Ты спал в теплой постели, пока мы бок о бок, из-за смерти и ранения защищали тебя", - заявил Кривонос. "Фокин - это крыса, вылез из-под лавки, который сегодня прилюдно в стенах Верховной Рады нам всем показал истинное лицо «пятой колонны». Ты спал в теплой постели, пока мы бок о бок, из-за смерти и ранения защищали тебя", - заявил Кривонос.

Также генерал напомнил, чья военная техника забирает жизни украинских защитников на фронте.



"Слепой дурак! ПЗРК, что сбивали наши самолеты и привели к гибели наших пилотов; грады, танки, пушки, жгли и разрывали тела наших военных - наверно продаются в каждом супермаркете. А российские десантники, взятые в плен - лишь заблудившись пионеры с оружием", - не сдерживая эмоций высказался генерал.