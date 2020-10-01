Российская актриса украинского происхождения Нонна Гришаева размечталась о дружбе между Украиной и Россией

По словам Гришаевой, она любит Украину и Россию одинаково. Поэтому она надеется, что между этими странами настанет мир и "потихонечку" они восстановят отношения и объединятся.

Об этом она рассказала в интервью для программы "Эмпатия Манучи" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я люблю и Украину, и Россию. И не надо меня спрашивать, это мои родители, и пусть "мама" не права в чем-то, или "папа" не прав. Но я люблю их обоих. И я абсолютно уверена, что все равно настанет мир и все равно мы - Россия и Украина объединится и потихонечку отношения восстановятся. Я устала об этом кричать. Одни люди не слышат, другие – страдают", – заявила Гришаева.

Она также добавила, что украинцы и россияне – это один народ, который переплетен так, что его "не разорвать".

"Есть много украинцев в России с русскими паспортами, а есть много россиян в Украине с украинскими. Они себя кем должны ощущать? Мы просто один народ, мы переплетены так, что нас не разорвешь, нет народов ближе. Братьев!" – подытожила она.

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