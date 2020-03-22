Знамениті жінки часто прибігають до різних способів поліпшення своєї зовнішності. Відомі актриси, співачки, блогери не шкодують ніяких коштів, щоб виглядати свіжо і молодо...

Зокрема зірки екранів і мережі використовують і часто найпростіший метод апгрейда – макіяж. А багато російських зірок іноді абсолютно невпізнавані без яскравого мейка. До Вашої уваги підбірка артисток з російського шоу-бізу, вид яких з макіяжем і без дуже відрізняються. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-публікації, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

Відома російська і радянська актриса Ірина Розанова на 59 році життя дивує своєю зовнішністю: зрозуміло, артистка помітно постаріла, але все ж в її віці виглядає досить непогано. Правда її вигляд з макіяжем і без нього – це, як кажуть, небо і земля.

Актриса Олена Яковлєва, яку багато хто пам'ятає по популярному свого часу детективному серіалу «Каменська», також дивує. А саме тим, що будучи вже в пристойному віці не боїться показати себе в соцмережах без грама косметики.

А молода актриса Яна Кошкіна про вікові проблеми, ясна річ, не думає, але ось її фото з макіяжем і без нього – явно відрізняються. Яна виглядає зовсім по-іншому, набагато, скажімо так, скромніше, без косметики.

Зірці "Татусевих доньок" Нонні Гришаєвій 48 років і родом вона, як відомо, з Одеси. Актриса театру, кіно, телебачення, пародистка, телеведуча і співачка старіє гідно – її зовнішньому вигляду може позаздрити багато хто, але, безумовно, з макіяжем її акуратні риси обличчя виглядають більш привабливо, ніж без нього.

Валентина Рубцова з серіалу «СашаТаня», мабуть, той випадок, коли з косметикою і без неї обличчя знаменитості особливо не відрізняється, але все ж жінці не завадить частіше вигідно підкреслювати виразні риси свого обличчя за допомогою косметики.

Раніше ми писали про список зірок з розбитим серцем, яким за 40. В ньому фігурують такі відомі імена, як Моніка Беллуччі, Ванесса Параді, Дженніфер Еністон.

Актриса і одна з найкрасивіших жінок світу Моніка Беллуччі була одружена з також актором, і також, як вона відомим - Венсаном Касселем. У пари двоє дітей.

Моніка і Венсан познайомилися під час зйомок фільму «Квартира» в 1996 році. Пара прожила щасливо багато років, але, коли Моніка постаріла або ж стосунки себе вичерпали, Венсан закохався в молоду і ефектну темношкіру красуню-модель Тіну Кунакі. Пара зараз разом, у них є спільна дитина.

Ванесса Параді і Джонні Депп

Пара подружилася під час зйомок фільму «Дев'яті врата», через три місяці Ванесса повідомила, що вагітна. Зараз вже доросла дочка однієї з найпомітніших і витончених «парочок» свого часу блищить на світових подіумах і в кіно – Лілі-Роуз Депп виросла копією батька стверджують одні, дуже схожою на матір – наполягають інші.

У пари також є син. Вони були разом 14 років, після чого Джонні закрутив роман з партнеркою по знімальному майданчику «Ромовий щоденник» Ембер Хьорд. Але і з нею актор вже встиг посваритися, через пару років відносин.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Про історію «нещасної Джен», яку Бред Пітт покинув заради спокусливої і талановитої Анджеліни Джолі – не чув хіба що лінивий. Але і інші серйозні стосунки Аністон успішними не назвеш. З Джастіном Теру вони зустрілися в зрілому віці, одружилися, але щастя тривало всього кілька років, після чого пара розлучилася, дітей у них немає.

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