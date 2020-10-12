В киевском госпитале умер молодой боец ООС, который служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде

В частности, 11 октября, в Киеве умер 26-летний военный Александр Фарина, который после ранения в зоне боевых действий на Донбассе перенес более 20 операций, врачи до последнего боролись за его жизнь.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар.

По словам Дзекар, Фарина служил в 8 полку спецназа, впоследствии перешел на контрактную службу в 128 отдельную горно-штурмовую бригаду.

Отец бойца рассказал, что его сын получил на Донбассе многочисленные ранения в область живота и ног, которые стали для него роковыми. Похоронят Фарину в селе Кадиевка Ярмолинецкого района, о времени и дате сообщат позже.

Также ранее сообщалось, что на Житомирщине были обнаружены тела трех военных, которые, вероятно, отравились угарным газом. Молодые бойцы-контрактники арендовали жилье и их начали искать утром, когда они не явились на построение. Руководство обнаружело тела военных по месту их проживания.

Как оказалось, тело одного из контрактников нашли на кухне в квартире, второго - в ванной комнате, а третий был на диване. Следов насильственной смерти не было, а точную причину смерти установит экспертиза.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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