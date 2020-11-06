Сейчас карантин продлён до конца нынешнего года, но, по мнению ряда экспертов, он в лучшем случае закончится летом 2021 года, а в худшем – захватит и 2022 год

Обо всем этом подробно рассказали в новом ролике на YouTube-канале «Знай.ua».

Такая тенденция уже давно ни для кого не секрет. Однако при этом фонд, предназначенный для борьбы с пандемией, откровенно растаскивают по частям. Деньги уходят то на дороги, то на ремонт зданий, то на патриотическое кино – только не на то, на что они были назначены. Даже у онкобольных детей правительство взяло свыше 60 миллиардов гривен на ремонт дорог во Львовской области. А непосредственно из коронавирусного фонда два миллиарда пошли на доплаты сотрудникам Национальной полиции.

Возникает вопрос, почему эти деньги не остались в медицинском секторе: Минздрав не смог их отстоять, или не захотел?

Каждый день нас пугают новыми сводками по числу заболевших, и страна уже перешагнула рубеж – 9 тысяч заражений в сутки. А президент Владимир Зеленский ранее обещал ввести локдаун при достижении числа 9,5 тысяч новых заражений. По словам экспертов, следует ожидать появления новых штаммов коронавируса – как и новых стандартов лечения, а прививать людей различными вакцинами придётся несколько раз в год. Уже появились известия о распространении по Европе нового штамма – вирус, предположительно, мутировал в среде сельскохозяйственных рабочих Испании.

«Прививка от коронавируса может быть необходима несколько раз в год вакцинами, которые будут иметь разный состав. Данная инфекция очень переменчива», - говорит врач-инфекционист Евгения Менжулина.

А мировое медицинское сообщество даже ещё не пришло к единому мнению о том, нужна ли вообще такая вакцина.

В Украине же сейчас вновь меняют стандарты лечения COVID-19 и готовятся разворачивать временные госпитали. На такие госпитали – во Дворце спорта и Выставочном центре – только одному Киеву нужно 245 миллионов гривен.

Ведущая канала указывает на то, какой тяжёлый удар нанесёт карантин по Украине, и первую очередь по её экономике. А единственный надёжный способ остановить пандемию – это массовое тестирование и отслеживание контактов больного. В этом случае изолируют только тех, кого следует, а все остальные смогут спокойно продолжать работу.

Локдаун же станет признанием поражения в борьбе с коронавирусом.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о штрафах за появление в общественных местах без маски.

А его заместитель Виктор Ляшко предложил установить специальные часы для посещения аптек и магазинов пожилыми людьми.