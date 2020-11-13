Как считаете, есть хоть что-то за что их нужно благодарить?

В Днепре прошел Всеукраинский конкурс детских рисунков «Мой любимый олигарх»



Как передает Politeka.net, работы победителей и подробности рассказали на Telegram-канале "Зрада чи перемога".

Детские рисунки собирали в рамках персонального проекта художника Максима Ходака в галерее «Артмир», а участие в нем принимали дети от 6 до 14 лет.



"Организаторы, говорят, что целью конкурса было выразить олигархам благодарность за развитие экономики. Каково вам, а? Это вам не медиков благодарить, не шахтёров, не металлургов каких-нибудь. Да у нас вообще никто не достоин благодарности, кроме олигархов!", - иронично отметили авторы канала.

Первые места "заняли" Игорь Коломойский и Юлия Тимошенко.

Второе место разделили портреты Петра Порошенко и Рината Ахметова.

Рисунок с Виктором Пинчуком остался без призового места.







Напомним, безумная покупка Ахметова разъярила украинцев, кадры роскоши.

Как сообщала Politeka, Ахметов купил самую дорогую виллу в мире, кадры роскоши облетели сеть.

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