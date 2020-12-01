В ноябре 2020 года Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к ООО "ВБ Нерухомість" о расторжении заключенного между сторонами договора аренды недвижимого имущества, относящегося к государственной собственности, и о принудительном выселении компании.

Как пишет Знай.юа, об этом свидетельствует Единый государственный реестр судебных решений.

Так, 26 декабря 2013 года был подписан договор аренды пятиэтажного здания по улице Богдана Хмельницкого 26 общей площадью 5 129,1 кв. м. между ООО "ВБ Нерухомість" и ФГИУ. В 2013 году Олег Бондаренко был непосредственным руководителем и входил в учредительный состав предприятия ООО "ВБ Нерухомість".

Хозяйственный суд Киева принял исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по делу № 910/17338/20, очередное заседание назначено на 3 декабря 2020 года.

Напомним, ранее СМИ писали, что председатель парламентского экологического комитета Олег Бондаренко был связан с «угольщиков Януковича-Кононенко» Виталием Кропачевым именно через компанию "ВБ Нерухомість", должностные лица которой являются фигурантами уголовного производства №4201700000000518, начатого 23.02.2017 детективами НАБУ по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту завладения в период с июля 2016 г. денежными средствами государственных предприятий ГП «Селидовуголь», ГП «Мирноградуголь», ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» в сумме 51,17 млн. грн, то есть в особо крупных размерах.

В тендерах на миллионы гривен три года подряд побеждали фирмы Кропачева, а часть полученных от госпредприятий средств перечислялась на счет компании "ВБ Нерухомість".