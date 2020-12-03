Сейчас украинцы получают самые большие дозы возбудителя вируса
Именно в осенне-зимний период количество пациентов с тяжелой формой коронавируса растет и их становится все больше. Это видно и по статистике заболеваемости в Украине.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская объяснила в интервью для УНН, почему зимой болеть коронавирусом опаснее.
По ее словам, Украина сегодня находится в "очаге" распространения коранавирусной инфекции. Ведь в осенне-зимний сезон коронавирусная инфекция распространяется стремительнее. При этом болезнь также носит более сложный характер.
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"Сейчас его сезон. Вирус более агрессивный. Мы получаем самые большие дозы его возбудителя. И именно из-за этого растет количество тяжелых форм", – пояснила медик.
Она отметила, что весной и летом течение вируса будет смягчаться, например, как во время прошлого летнего сезона.
Напомним, по состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Украине официально подтверждены 772 760 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 496 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 12 960 человек (+243 за сутки), а 384 426 пациентов (+15 372 за сутки) полностью побороли болезнь.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.