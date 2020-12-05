Стало известно, кому из украинцев первыми сделают прививки от коронавируса

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, при закупке вакцины для борьбы с COVID-19 государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных "групп риска", поэтому первыми получат прививки именно они.

"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания ", - сказал Степанов.

Кроме того, министр пообещал, что сам обязательно вакцинируется. При этом он уточнил, что не принадлежит к группе риска.

"Я, слава Богу, не принадлежу к группе риска, в первую очередь. Во-первых, я переболел. И моя задача, чтобы мы вакцинировали, в первую очередь, тех украинцев, которые в этом нуждаются. Но я буду (вакцинироваться - прим. ред)", - сказал Степанов.



Напомним, в Украине некоторые частные компании уже ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке вакцины "Синувак", которая содержит полностью дезактивированный вирус.

Среди вакцин, компании-производители которых Pfizer/BioNTech и Moderna заявили об их максимальной эффективности, для Украины больше подходит последняя.

Напомним, вакцина от вируса вскоре появится в Украине, врач назвала первых счастливчиков.

Как сообщала Politeka, вакцину от вируса получат не все, кто из украинцев может рассчитывать на прививку.

Также Politeka писала, что эпидемия пойдет на спад после новой вспышки, украинцам озвучили сроки.