У отправленного в отставку с поста главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко примечательная биография, которая включает съемки в рекламе и участие в российских телешоу. Как пишет Цензор.нет, об этом сообщила известная журналистка, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина на своей странице в Facebook.

По словам Кошкиной, на днях Бондаренко через своего пресс-секретаря пытался договориться об интервью. После этого журналистка начала искать информацию и наткнулась в интернете на пикантные детали прошлого главы региона.

«Значит, знакомьтесь. Александр Бондаренко, Глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019-го). 33 года. Сам себя при этом титрует как «политик». Ещё бы «государственным деятелем» подписал, ей Богу. Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей - гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа «Давай поженимся», - пишет Кошкина.

Она выразила удивление, как Бондаренко руководил Днепропетровской областью почти полтора года.

«А дальше я наткнулась на его фотки... Комментировать не буду, оставлю вам. Тут, по-моему, все ясно-понятно. Почти полтора года на должности главы Днепровской ОГА. Вынесло волной», - замечает она, добавив, что Бондаренко уволили.

«В среду Кабмин утвердил на должность главы Днепровской ОГА Валентина Резниченко. В пятницу ожидается указ Президента о назначении. Как жаль-как жаль, так мы и не побеседовали с молодым «политиком» Бондаренко о децентрализации-ковиде-выборах», - сообщает журналистка.

Напомним, ранее журналисты писали, что в Днепропетровской области проваливают реализацию программы «Большое строительство». Среди виновников СМИ называли главу ОГА Александра Бондаренко и главу облсовета Святослава Олейника, который является фактическим руководителем региона.