На базе Запорожской облгосадминистрации будет действовать круглосуточная "горячая" линия 0 800 503 508 для помощи пострадавшим в результате пожара в областной инфекционной больнице

Об этом заявил председатель облгосадминистрации Александр Старух во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Пожар в областной инфекционной больнице возник 3 февраля в 23.25 на первом этаже помещения. По предварительным данным, пожар возник из-за возгорания медицинского оборудования. В помещении не была установлена пожарная сигнализация.

При пожаре погибли четыре человека - медицинский работник и три пациента. Еще двух медицинских работников с ожогами доставили в пятую городскую больницу.

Это событие квалифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня.

Александр Старух отметил, что 5 февраля в Запорожской области объявлен День траура и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Также хочу поблагодарить спасателей, которые своевременно и слаженно отреагировали на это событие. Если бы не они, погибших могло быть больше, - подчеркнул Александр Старух.