Министр здравоохранения Максим Степанов приехал в Запорожье и побывал на месте пожара в областной инфекционной больнице.

Об этом сообщает корреспондент «Первого Запорожского».

«Я осмотрел место происшествия. Там произошла страшная трагедия. Погибли четыре человека, в том числе – врач-анестезиолог Глива Ольга Сергеевна. Врач, которая только в 2020 году окончила интернатуру, и у нее вся жизнь была впереди, – рассказал министр. – Сейчас работают соответствующие следственные органы для того, чтобы установить причину этой трагедии, выяснить, почему произошел этот практически взрыв. Исходя из того, что мы предварительно услышали, было достаточно быстрое распространение врогню. Почти не было возможности спасти людей. Сейчас главное – быстро установить причину и сделать соответствующие выводы, почему произошла трагедия и как предотвратить такое в будущем».

Министр здравоохранения поблагодарил экстренные службы, которые оперативно отреагировали и уменьшили количество погибших и пострадавших.

«Хочу отметить работу органов ГСЧС, которые за 7 минут прибыли на место пожара, работу экстренной медицинской помощи, которые в течение минут уже были на месте происшествия, а также правоохранительные органы, которые до настоящего момента здесь работают, – отметил Степанов. – Конечно, хотелось бы, отмечать их в других обстоятельствах, а не в связи с такой трагедией».

По словам министра, после этой встречи он поедет в больницу, чтобы посетить двох медиков инфекционной больницы, пострадавших во время пожара.

«Этот пожар признан чрезвычайной событием местного значения. Сегодня утром мы уже собрали региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Главное, что решили: провести весь комплекс действий, чтобы установить причину, что именно произошло и почему. Для того, чтобы сделать выводы и принять системные решения, чтобы в дальнейшем такой ситуации не произошло в других медицинских учреждениях области и страны, – рассказал глава Запорожской ОГА Александр Старух. – Кроме того, было решено выделить из резервного фонда помощи семьям погибших – по 50 тысяч гривен. Понятно, что жизнь не вернешь, но мы должны помочь семьям».