Украинские власти решили запретить три общенациональных телеканала («112 Украина», NewsOne и ZIK), посчитав их работу покушением на национальную безопасность.

Об этом сообщает французская международная общественная радиостанция France Médias Monde.

«Вечером во вторник (2 февраля. – Ред.), незадолго до полуночи, черный занавес упал на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые теперь закрыты для украинского телеэкрана. Президент Владимир Зеленский последовал рекомендациям своего Совета национальной безопасности и поэтому решил запретить эти три канала, рассматриваемые как органы пропаганды и дезинформации», – говорится в материале.



Ресурс отмечает, что «популярность президента находится на рекордно низком уровне, и если в ближайшее время состоятся новые парламентские выборы, пророссийская партия («Оппозиционная платформа – За жизнь» - ред.) выйдет на первое место



По мнению авторов статьи, президент «пытается защитить себя».



Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал Виктор Медведчук.