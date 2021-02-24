Кто и как определяет стоимость активов, которые попадают под арест?

Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимир Павленко.

«Как зарабатывают деньги в бюджет? Приходит управитель и говорит: я думаю, что с этого актива можно заработать сто гривен в месяц. Тридцать из них я хочу оставить себе, а семьдесят заплачу в бюджет. Так или иначе, доход управителя считается в процентах от прибыли. А что такое прибыль? Это выручка минус затраты», - говорит он.

Павленко заявил что введено правило: каждый управитель, который хочет заняться каким-то активом, может пообещать бюджету так называемый гарантированный платёж – сумму, которую он внесёт вне зависимости от того, как у него пойдут дела.

«Мы видим: эта цифра – единственный фиксированный критерий, на который мы можем рассчитывать. Если этот платёж не поступает, мы расторгаем договор. За счёт этого у нас уже увеличились поступления в бюджет. Мы ведь просто от имени государства передаём имущество одних частных лиц другим, чтобы они зарабатывали деньги», - подытожил заместитель главы ведомства.

Ранее, как сообщает Politeka, Владимир Павленко заверял, что АРМА не занимается чёрным пиаром.

Также он рассказал о подробностях работы своего ведомства.