Два ключевых момента в деле Стерненка, что и обусловили резонансность этого события, назвал в программе «Романенко. Беседы» основатель Киевской школы государственного управления Виктор Андрусив

«Это дело вообще не о Стерненке», - говорит прежде всего эксперт. На его месте, как отмечает Андрусив, мог быть бы другой человек с другим именем и фамилией, но это ничего бы не изменило. «Все, что вокруг него происходит - это все явный маркер, который я называю "Почему в Украине ничего не удается"». В пример он приводит дело Гонгадзе и Героев Небесной Сотни, что так же резонансно прогремели в свое время.

Андрусив видит несколько аналогичных составляющих во всех этих ситуациях и прослеживает периодичность их повторения во времена разной власти.

Одним составляющим является косвенная роль власти, ведь причастность управления в таких ситуациях обычно трудно доказать. «Это игра системная, есть система, которая показывает, что на самом деле ее руководство ею не управляет», - констатирует эксперт. Учитывая это совсем нелогичным ему кажется выход с протестом на Банковую.

Вторым моментом является то, как отреагирует общественность, но в Украине это довольно предсказуемо. «Активная часть общества, которая в принципе в Украине все свои проблемы решает одним способом - выйти на улицу», - комментирует Андрусив. В то же время эксперт осуждает эмоциональные заявления о нечестности судьи и ведения дела вообще, ведь до заключения Стерненка общественность претензий ни к кому не имела. По его мнению, кейс Стерненка сумел так мобилизовать людей из-за их эгоистических привычек все проецировать на себя.

«Люди думают, что мы были на Майдане, мы выступали за какие-то свои ценности, но теперь угрожают этим ценностям и, фактически, угрожают нам», - предостерегает Андрусив.

Эксперт в деле Стерненка видит проявление слабости власти и эгоизма развалившегося общества, которому не хватает лидера для этого протеста. «И эти такие два полюса держат Украину в этой точке невесомости», - заключает он.

Также Андрусив советует рассматривать кейс Стерненка с исторической точки зрения, с высоты 30 лет независимости. «Мы как бы выиграли Майдан, а здесь мы снова как на Майдане. А что же мы тогда выиграли в 2014 году?», - спрашивает он.

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