Чаще всего в "Дії" пользуются документами, в частности, там уже есть ID- карта, водительское удостоверение, загранпаспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Об этом сказал руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник в новом YouTube проекте Яники Мерило.

"Безусловно, больше всего пользуются сейчас документами, но думаю, что это вопрос времени. Почему - потому что пользуются больше всего сейчас, потому что мы, собственно, начали с документов. Поскольку все мы чудесно понимаем - если просто создавать услуги для людей - то надо под каждую аудиторию каждой услуги создавать отдельную коммуникацию. Например, если в Украине 2 млн ФОПов - то нужен ФОПам сообщать об услугах для ФОПов", - сказал Мстислав Баник.

По его словам, если они начинают с документов - это решает проблему, и людям становится удобнее.

"Каждый водитель знает, что такое техпаспорт, или удостоверение водителя, в другой куртке, в другой сумке. И так далее. А, собственно, вторая вещь - это когда уже есть определенная аудитория, а к обновленной "Дії" приобщились уже почти 3,8 млн людей, то намного более легко людям, которые уже пользуются "Дією", добавлять новые услуги. О документах, что у нас есть: водительское удостоверение, техпаспорт и автоцивилка, ID- карта, паспорт заграничный, который дает такие же права на территории Украины, как и ID- карта, налоговый номер и свидетельство о рождении ребенка", - добавил Баник.

Напомним, как сообщала Politeka, Кучер рассказал, что в Украине уже работают электронные медицинские карточки.

Также Politeka сообщала, что Госэкоинспекции показали новый цифровой инструмент, который защитит окружающую среду из смартфона.