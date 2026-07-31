Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області може стати ще доступнішим.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області залишається доступним завдяки пропозиціям від власників нерухомості та державній програмі, що передбачає забезпечення переселенців оселями у сільській місцевості, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є приватний будинок у Шептицькому. Помешкання має дві-три кімнати, ванну, санвузол, пральну машину й інші необхідні побутові зручності. Господарі готові прийняти двох людей на тривалий період та дозволяють проживання разом із домашніми тваринами.

Ще одну пропозицію розмістили у селі Желдець. Майбутнім мешканцям пропонують будинок із чотирма кімнатами, кухнею, газопостачанням і водою. Санвузол розташований на подвір'ї, а користування оселею не передбачає орендної плати.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області може стати ще доступнішим завдяки експериментальному урядовому проєкту. Ініціатива передбачає придбання будинків у селах і селищах для подальшої передачі внутрішньо переміщеним особам у безоплатне користування.

Долучитися до програми можуть громадяни, які виїхали із зон бойових дій або тимчасово окупованих територій, не мають придатної оселі у безпечному регіоні та не отримували компенсації за втрачене майно. Для участі потрібно подати заяву разом із необхідними документами через орган місцевого самоврядування або електронний сервіс Пенсійного фонду.

Після придбання нерухомості її оформлюють у комунальну власність громади. Надалі з отримувачами укладають договір безоплатного користування строком до трьох років. За наявності визначених законодавством підстав його можуть продовжити.

Перед заселенням фахівці рекомендують уважно перевірити умови проживання, уточнити перелік необхідних документів і переконатися, що обрана пропозиція ще актуальна. База доступних варіантів регулярно оновлюється, тому потенційним заявникам радять не відкладати звернення.

Джерело: Допомагай, Право на захист

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