Какое участие женщин в армии? На этот вопрос в программе Виктора Тарана «Таран VLOG» ответила Ирина Славинская, журналистка, переводчица и продюсерка «Радио Культура», а также прокомментировала женскую судьбу в армии рядом с мужчинами на Второй мировой войне.

Гостья программы рассказывает, как воевали и как воспринимались женщины-военные во Второй мировой войне. Например, о летчицах, которые предпочитали налеты в темное время суток, говорили как о «ночных ведьмах». Но уровень смертности среди них был довольно высоким, ведь летать приходилось на «кукурузник».

С другой стороны, журналистка отнюдь не желание романтизировать их участие в войне. Так, воевать рядом с мужчинами - это большие возможности для женщины показать, на что она способна в чрезвычайной ситуации. Но отсутствие прозрачных условий в армии для обоих полов, считает Славинская, до сих пор остается нерешенной проблемой во многих странах. Если даже поискать в украинской армии женщин высокого звания, например, полковницу или генеральшу, то таких найдется совсем немного. После Второй мировой войны женщин, которые принимали участие в боевых действиях, даже довольно поздно почтили статусом ветерана.

«Когда они возвращались с фронта, они встречались скорее с очень большим общественным осуждением», отмечает Славинская. Так, семья считала поведение такой женщины фривольным. «Включая обвинения "поехала на фронт искать себе мужа"», - добавляет журналистка. Она также обращает внимание на неслучайный термин «военно-полевая жена», который часто используют в этом контексте.

Напоминаем, Рыбчинский заявил, что первое финансирование будущей немецкой военной машины было из Советского Союза .