Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала ще одну можливість для пасажирів, адже у місті розпочали тестування 30-денного безлімітного абонемента для власників транспортної картки «Галка», повідомляє Politeka.net.

Сервіс уже працює в тестовому режимі та дозволяє необмежено користуватися комунальними автобусами й тролейбусами після активації.

Новий формат розрахований насамперед на тих, хто щодня користується громадським транспортом. Після придбання проїзного власник картки може здійснювати будь-яку кількість поїздок упродовж наступних 30 діб без додаткової оплати.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили після численних звернень мешканців. Люди просили запровадити вигідніший варіант для регулярних поїздок, тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську поповнилася довгостроковим абонементом.

За розрахунками фахівців, якщо одна поїздка коштує 15 гривень, безлімітний пакет починає окуповуватися приблизно після 50 використань. Після досягнення цієї кількості всі наступні поїздки до завершення терміну дії фактично стають безкоштовними.

У міській владі очікують, що нововведення сприятиме розвитку безготівкових розрахунків, пришвидшить посадку пасажирів і допоможе отримувати точніші дані про завантаженість маршрутів. Зібрану статистику планують використовувати для подальшого вдосконалення транспортної мережі.

Тестовий період дасть змогу оцінити роботу нового сервісу, врахувати пропозиції користувачів та, за потреби, усунути технічні недоліки. Якщо випробування пройде успішно, безлімітний абонемент стане постійною частиною міської транспортної системи.

Джерело: pravda

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