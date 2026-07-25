Російський опозиціонер Марк Фейгін заявив, що і Трамп заявив про зміну своєї позиції, і його оточення, вони вже переконані, що москва програє, що вона не має карт, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, є об'єктивні причини, чому Трамп втратив віру в перемогу росії. По-перше, розповідає він, путін постійно говорив про неймовірні перемоги і з 20 січня 2025 року переконував Трампа, що російські війська ось-ось захоплять усю Донецьку область, але минуло стільки часу, що треба бути ідіотом, щоб не розгледіти цей обман, що москва нічого не може зробити.

«Другий фактор – це листопадові вибори. Понад 70% американських виборців підтримують Україну, вимагають передати їй Tomahawk і ненавидять путіна. Це офіційні опитування, це не секрет. Трамп не може це ігнорувати, бо листопадові вибори для нього вирішальні. Програш у Палаті представників – це гарантований початок процедури імпічменту. Так, це може не призвести до фактичного імпічменту, але ситуація для Трампа кардинально зміниться. Чи може Трамп це ігнорувати? Ні. Втратити 70% виборців? Продемонструвати свою дурість і послідовність у негативних рішеннях? Всупереч громадській думці підтримати путіна проти України? Він повинен це врахувати», – пояснює Марк Фейгін.

Третя причина, пояснює він, – це провал посередництва. Весь цей час, зазначає експерт, росія вимагала від США тиску на Україну, щоб вона здала Донбас, і цей тиск тривав до початку війни на Близькому Сході. Тепер Рубіо заявив, що жодних домовленостей в Анкоріджі не було. Четвертий фактор, зазначає опозиціонер, пов’язаний з провалом на Близькому Сході. Трамп уже програв там політично, тому він не може втратити й Україну, якій обіцяв мир за 24 години. Це історична місія.

«Це не Трамп не з тієї ноги встав, як це часто буває. Ні, це об’єктивна зміна, і вона виглядає незворотною. Рубіо чітко дав це зрозуміти під час зустрічі з Лавровим. Цю зміну потрібно задокументувати. Ймовірно, якісь домовленості будуть досягнуті під час візиту Зеленського до США. Можливо, передадуть Tomahawk, але я не маю уявлення. Але щось доведеться зробити, щоб продемонструвати цю реальну зміну, що відтепер США мають намір завершити війну, застосувавши силу проти москви, а не України», – підсумовує Марк Фейгін.

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