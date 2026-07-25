Подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробило місцевий громадський транспорт найдорожчим серед обласних центрів.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому офіційно набуло чинності з 20 липня, повідомляє Politeka.net.

Відтепер мешканці міста оплачують поїздки у громадському транспорті за новими тарифами, затвердженими рішенням міської влади.

Відповідне рішення раніше затвердила міська влада.

Після перегляду вартість проїзду в автобусах і маршрутних таксі становить 20 гривень. Для пасажирів тролейбусів встановлено окремий тариф — 14 гривень за одну поїздку.

У міській адміністрації пояснили, що зміна розцінок пов'язана зі зростанням витрат перевізників. Серед головних причин називають подорожчання пального, електроенергії, запасних частин, технічного обслуговування та ремонту транспорту.

Заступник міського голови Микола Ваврищук повідомив, що попередню вартість намагалися зберігати якомога довше. Однак через суттєве збільшення собівартості роботи транспортної галузі ухвалення нового рішення стало неминучим.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому не зробило місцевий громадський транспорт найдорожчим серед обласних центрів. У низці інших українських міст пасажири вже сплачують за автобусні маршрути від 22 до 25 гривень, а окремі тарифи на електротранспорт перевищують нинішній рівень.

Нові розцінки діють на всіх міських маршрутах. У мерії розраховують, що додаткові надходження допоможуть підтримувати стабільну роботу перевізників, своєчасно ремонтувати рухомий склад, оновлювати технічне оснащення та забезпечувати регулярний рух.

Міська влада рекомендує жителям врахувати зміни під час планування особистих витрат. Подальша тарифна політика залежатиме від економічної ситуації, вартості енергоносіїв, рівня інфляції та фінансового стану підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів.

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