Подорожчання проїзду у Вінниці не вплине на пільгові перевезення.

Подорожчання проїзду у Вінниці набуде чинності з 1 серпня, повідомляє Politeka.net.

У громадському транспорті діятимуть оновлені тарифи, при цьому найвигіднішим способом оплати залишиться використання проїзного квитка.

Відповідне рішення ухвалила міська влада після перегляду вартості перевезень. Разова поїздка коштуватиме 25 гривень, тоді як власники проїзних зможуть платити від 15 до 17 гривень залежно від обраного пакета.

Для користувачів персоналізованої «Муніципальної картки вінничанина» доступні кілька варіантів. Абонемент на 130 поїздок протягом 30 днів коштує 1500 гривень для дорослих, 750 гривень для студентів і учнів професійно-технічних закладів, а також 450 гривень для школярів. Пакет на 80 поїздок обійдеться у 1200, 600 та 360 гривень відповідно. Також передбачений безлімітний проїзний на 30 днів за 2250 гривень.

Для неперсоналізованих карток встановили інші ціни. Пакет на 130 поїздок коштуватиме 1725 гривень, на 80 — 1380 гривень, а безлімітний абонемент на місяць — 2600 гривень.

У міській раді наголошують, що подорожчання проїзду у Вінниці не вплине на пільгові перевезення. Їх і надалі фінансуватимуть з бюджету громади. Крім того, для власників «Муніципальної картки вінничанина» збережеться можливість безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин.

Раніше у Вінницькій транспортній компанії повідомляли, що економічно обґрунтована вартість значно вища: 34 гривні для трамваїв і тролейбусів та 41 гривня для автобусів. Після доручення міського голови Сергія Моргунова розрахунки переглянули й запропонували соціально орієнтований тариф у розмірі 25 гривень.

У мерії зазначають, що оновлені розцінки мають допомогти забезпечити стабільну роботу транспорту, зберегти якість перевезень та підтримувати належний технічний стан рухомого складу.

Джерело: Вінницька міська рада

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