Дефіцит продуктів в Кіровоградській області став однією з найбільш обговорюваних тем.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області наразі не прогнозується, однак наслідки останніх атак на українську портову інфраструктуру можуть вплинути на ціни окремих продовольчих товарів у найближчій перспективі, повідомляє Politeka.net.

Економісти зазначають, що після пошкодження морських терміналів світові біржі відреагували підвищенням котирувань пшениці. Причиною стали ризики скорочення експорту українського зерна та можливі труднощі з міжнародними поставками.

Аналітики пояснюють, що зміна логістики збільшує витрати на транспортування. Це впливає на фінансові розрахунки виробників, які змушені враховувати додаткові видатки під час формування вартості продукції.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області найближчим часом експерти не очікують. Наявних запасів достатньо для стабільного забезпечення магазинів, тому підстав для масового скуповування товарів зараз немає.

Разом із цим фахівці допускають, що за тривалих проблем із морським сполученням восени можуть зрости ціни на окремі види хліба та іншу продукцію, виготовлену із зернової сировини. Найбільше це торкнеться товарів, собівартість яких значною мірою залежить від вартості пшениці.

Подальший розвиток ситуації визначатиметься роботою портів і можливістю підтримувати безперервні логістичні маршрути. Якщо перевезення вдасться швидко стабілізувати, ринкові коливання можуть залишитися нетривалими.

Експерти рекомендують стежити за змінами в аграрному секторі, адже саме він значною мірою формує цінову ситуацію. Важливими чинниками залишаються безпекові умови, експортний потенціал та транспортні витрати.

Джерело: biz.ua

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