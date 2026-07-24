Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже викликало активне обговорення серед мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Павлограді готують нові розцінки на водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, тоді як жителі Кривого Рогу вже отримали платіжки з оновленими сумами.

Відповідний проєкт рішення розглядає виконавчий комітет Павлоградської міської ради. Документ передбачає встановлення вартості централізованого водопостачання на рівні 84,01 гривні за кубометр, а водовідведення — 29,46 гривні. Обидва показники вже містять ПДВ.

Окремо пропонують переглянути оплату за управління побутовими відходами, які обслуговує підприємство «ЕКО-КОМУНТРАНС». У разі затвердження рішення нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня 2026 року.

Комунальне підприємство повинно заздалегідь повідомити споживачів про запровадження змін. Нарахування здійснюватимуть лише за фактично виконані роботи, а за неналежну якість передбачено перерахунок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже викликало активне обговорення серед мешканців Кривого Рогу. Після зміни вартості централізованого водопостачання до 78,47 гривні за кубометр окремі містяни заявили про суттєве збільшення сум у платіжних документах.

Інформацію про це надає Кривбасводоканал.

Частина споживачів припускає, що до рахунків могли включити попередні борги або провести коригування за минулі періоди. Саме тому люди звертаються до постачальника, щоб отримати офіційні пояснення щодо нарахувань.

Водночас законність оновлених розцінок оскаржують у судовому порядку. Після їхнього запровадження мешканці також зареєстрували електронну петицію із закликом переглянути ухвалене рішення.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів судового розгляду та рішень органів місцевого самоврядування, які визначать порядок застосування нових правил оплати.

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