Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 26 липня триватимуть через важливы роботи на елетромережах.

Українців попередили про нові графіки відключення світла, що введено у Дніпропетровській області на неділю, 26 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 26 липня передбачають планові знеструмлення в низці населених пунктів через проведення ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Жителів регіону, які потрапили до графіків відключень, закликають заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні електроприлади.

Згідно з оприлюдненим графіком, з 08:00 до 18:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці сіл Потоки, Скелюватка, Ковалівка та Надія. Планові відключення торкнуться таких адрес:

с. Потоки вулиці: Берегова; Гранітна; Надії; Шиловського.

с. Скелюватка вулиці: Героїв України; Кошового; Олександра Матросова; Польова.

с. Ковалівка вулиці: Перемоги; Центральна.

с. Надія вулиця: Степова.

ДТЕК Дніпровські електромережі проводитиме профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям. 26 липня 2026 року з 08:00 до 19:00 години не буде електрики в місті Тернівка за адресами:

Вулиці: Благодатна, Богуна Івана, Весняна, Вознесенська, Зарічна, Затишна, Зіркова, Ігоря Петрова, Калинова, Ковальська, Котляревського Івана, Кошового Олега, Лозова, Мальовнича, Медова, Набережна, Осіння, Полтавська, Престольна, Приточилівка, Сергія Маркова, Спортивна, Тичини Павла, Троїцька, Українки Лесі, Франка Івана, Харківська.

Провулки: Благодатний, Вознесенський, Затишний, Софіївський, Українки Лесі, Франка Івана.

Джерело: Тернівська міська військова адміністрація

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

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