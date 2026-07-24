Графіки відключення світла на 25 липня будуть тривати за багатьма адресами у Дніпропетровській області.

Українцям показали планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 25 липня, в суботу, пише видання Politeka.net.

Жителів Дніпропетровської області попередили про тривалі Графіки відключення світла на 25 липня. У цей день енергетики проводитимуть ремонтні та профілактичні роботи на електромережах, необхідні для підтримання їхньої стабільної та безпечної роботи.

25 липня з 08:00 до 18:00 без електропостачання тимчасово залишиться частина споживачів села Старі Кодаки. Планові відключення торкнуться окремих будинків на вулицях:

Весела — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/А, 13, 13/А, 14, 15, 16, 18/2, 18/А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, б/н

Гірнича — 27

Гоголя Миколи — 2, 2/А, 7, 7/А, 9, 10, 14, 20, З/Д_0473

Зарічна — 48/А, 50/А, 52/А, 54, 54/А, 57, 68, 72, 86

Коротка — /з.д.0057, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11

Крайня — 4

Лазурна — 27

Металургів — 6, 8, 10

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/А, 12, 13

Центральна — 1, 3, 4, 5, 8

Широка — 2, 2/Б, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/А, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26/А, 28, 30, 32, 32/А, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40А, 81

Ярова — 1

с-т Крона — 0539, 103/Б

с-т Рудана — 80, З/Д 73.

Крім того, з 08:00 до 18:00 електроенергію тимчасово вимкнуть ще в кількох населених пунктах області. Зокрема, роботи проводитимуться:

у селі Адамівка — на вулиці Центральній;

у селі Поляна — на вулиці Центральній;

у селищі Милорадівка — на вулиці Залізничній;

у селі Благословенна — на вулиці Центральній.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт з 08:00 до 19:00 години 25.07.2026 буде відключення електроенергії у таких селах: Миролюбівка, Водяне, Гречані Поди та Калинівка.

Джерело: Гречаноподівська територіальна громада

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

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