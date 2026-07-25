Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки новим ініціативам жителів Одеси, які безоплатно надають прихисток людям, змушеним залишити власні домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Одна з актуальних пропозицій розташована на проспекті Князя Володимира Великого. Власники готові поселити самотню жінку пенсійного віку від 60 до 70 років. Для майбутньої мешканки підготували окрему кімнату у трикімнатній квартирі з необхідними побутовими зручностями. Також господарі можуть допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще один варіант доступний на вулиці Жуковського. Там пропонують кімнату у двокімнатній квартирі, де проживає 68-річна жінка. Власниця зазначає, що не потребує стороннього догляду, однак шукає людину для спільного проживання та щоденного спілкування.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області включає й інші пропозиції. Зокрема, одна з місцевих родин готова прийняти самотню жінку, яка втратила власне помешкання, не має близьких родичів і потребує постійного місця проживання. Для неї передбачили окрему кімнату у квартирі з усіма необхідними умовами без орендної плати.

Фахівці рекомендують перед заселенням обов'язково уточнювати термін перебування, побутові умови та інші важливі деталі безпосередньо з власниками. Це допоможе уникнути непорозумінь і заздалегідь узгодити всі питання.

Перелік доступних адрес регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за новими оголошеннями та не відкладати звернення. Частина варіантів знаходить нових мешканців упродовж короткого часу.

Джерело: Допомагай

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