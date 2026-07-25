Надбавка до пенсії з 1 серпня у Вінницькій області встановлюється у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму.

Надбавка до пенсії з 1 серпня у Вінницькій області залишається доступною для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам законодавства, повідомляє Politeka.net.

Доплату призначають як окрему надбавку до основного пенсійного забезпечення.

Порядок нарахування визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Право на виплату мають Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, відзначені чотирма й більше державними орденами після проголошення незалежності, а також власники почесних звань «народний» і «заслужений».

Інформацію про це надає ПФУ.

До переліку отримувачів також входять ветерани війни, які були нагороджені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів, лауреати державних премій, матері, які виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку, а також борці за незалежність України у ХХ столітті, реабілітовані відповідно до чинного законодавства.

Надбавка до пенсії з 1 серпня у Вінницькій області встановлюється у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України передбачено окрему виплату, яка після щорічного перерахунку з 1 березня 2026 року становить 5 667,51 гривні.

Призначення здійснюють із дня звернення або з моменту виникнення права, якщо заяву подано не пізніше ніж через 12 місяців. Документи можна подати особисто, в електронному форматі або поштою. Якщо пакета документів недостатньо, Пенсійний фонд повідомляє заявника про необхідність надати додаткові підтвердження.

Розмір доплати автоматично переглядають після зміни прожиткового мінімуму. Крім того, закон передбачає підтримку непрацездатних членів сім'ї померлого одержувача. За наявності одного такого родича встановлюють 70% надбавки, двох і більше — 90% від суми, яку отримував або міг отримувати годувальник.

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