Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане винятково зі збільшенням виробничих витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть розглянути найближчим часом після завершення громадського обговорення та ухвалення рішення виконавчим комітетом міської ради, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про перегляд вартості послуги з вивезення побутових відходів.

Ініціатором змін виступило ТОВ «ЕКОСТАЙЛ», яке подало до міської ради оновлені економічні розрахунки. Підприємство пояснює необхідність коригування значним зростанням витрат на дизельне пальне, що є однією з ключових складових собівартості перевезення сміття.

За інформацією компанії, чинні розцінки вже не покривають фактичних витрат на виконання робіт. Саме тому підготовлено проєкт із новими показниками, який оприлюднили для ознайомлення мешканців.

Якщо документ отримає підтримку, жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 89,45 гривні на одну особу щомісяця. Це на 2,22 гривні більше, ніж діє зараз.

Для приватного сектору пропонується встановити плату у розмірі 93,70 гривні з людини. Порівняно з чинним тарифом зростання становитиме 2,31 гривні, або близько 2,5%.

У компанії наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане винятково зі збільшенням виробничих витрат. Передусім це стосується вартості пального, без якого неможливо забезпечити регулярний збір і транспортування побутових відходів.

У міській раді зазначають, що всі матеріали з фінансовим обґрунтуванням перебувають у відкритому доступі. Після завершення процедури обговорення документи розгляне виконавчий комітет, який ухвалить остаточне рішення щодо можливого запровадження нових розцінок.

До цього моменту жителі оплачуватимуть послугу за чинними тарифами. У разі затвердження змін міська влада окремо повідомить про дату набрання ними чинності та порядок застосування оновленої вартості.

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