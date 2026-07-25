Щоб поновити або отримати право на грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області потрібно виконати умови.

Деякі ВПО у Дніпропетровській області можуть втратити право на грошову допомогу через невідповідність оновленим умовам призначення виплат, пише Politeka.net.

Йдеться насамперед про родини, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але після початку повномасштабного вторгнення не здійснювали повторного переміщення. У такому разі Пенсійний фонд може відмовити у призначенні або поновленні допомоги.

Підставою для таких змін стала постанова Кабінету Міністрів України №390 від 18 березня 2026 року, якою оновлено Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Документ передбачає можливість поновлення виплат дітям, які раніше вже отримували допомогу або втратили на неї право, однак лише за умови виконання визначених критеріїв.

Для отримання або поновлення грошової допомоги ВПО у Дніпропетровській області сім'я повинна відповідати щонайменше одній із таких вимог:

переміститися або повторно переміститися після 1 січня 2022 року з територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій;

мати житло, яке було зруйноване або пошкоджене настільки, що стало непридатним для проживання.

Крім цього, враховується матеріальне становище родини. Середньомісячний дохід на одну особу не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, що у 2026 році становить 10 380 гривень.

Окремі правила діють і для дітей. Так, для дітей віком до шести років, а для дітей з особливими освітніми потребами — до семи-восьми років, допомога призначається незалежно від місця проживання сім'ї та форми навчання.

Водночас для дітей віком від 6 до 18 років встановлено додаткові вимоги. Виплати призначаються лише у випадку, якщо родина фактично проживає на території активних або можливих бойових дій, де не визначено дату їх завершення, або дитина мешкає у відносно безпечному населеному пункті та навчається за очною чи змішаною формою навчання за місцем проживання.

У Пенсійному фонді також звертають увагу, що під час розгляду заяви враховується історія переміщення всієї родини, а не окремої дитини. Саме тому навіть діти, які народилися після 2022 року, не завжди мають право на допомогу, якщо сім'я не здійснила повторного переміщення відповідно до вимог законодавства.

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