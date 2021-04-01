Нужно ли во время тотального карантина останавливать городской транспорт?
Свою позицию по этому вопросу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего», директор программы «Международная и внутренняя политика», шеф-редактор аналитического портала «Хвыля» Юрий Романенко.
«Это зависит от эпидемиологической ситуации. В том же метро трудно соблюдать социальную дистанцию. Если мы понимаем, что больницы не справляются, то приходится останавливать транспорт», - полагает Романенко.
Но разговор о маршрутках он считает бессмысленным, поскольку там эти нормы никто не соблюдает, и соблюдать не может.
«Если маршрутки станут ездить заполненные наполовину, они не будут окупаться, а государство не компенсирует затраты на это. Соответственно, маршруток будет ещё меньше – и так в геометрической прогрессии, пока не настанет коллапс. Поэтому в нынешней ситуации остаётся единственный выход. Кто может оставаться дома – пусть остаётся, кто ездит на работу – пусть ездит», - считает гость программы.
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