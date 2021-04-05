Советник президента Сергей Трофимов и совладелец строительной компании BD Holding Владимир Родин имеют отношение к схемам незаконных застроек и коррупционного вымогательства с девелоперов по 10-15$ за квадратный метр жилья.

Как сообщают «Экономические новости», газета «Правдошукач» пишет, что из-за связей «строительной мафии» в окружении президента Зеленского следствие в отношении организаторов преступных махинаций спускается на тормозах.

В статье «Вымогательство экс-зампредседателя ОП: кто ответит за бэк-офисы и 10-15$ с кв.м. жилья?» сообщается, что во время работы Трофимова и Родина в Офисе Президента была организована схема собирания взяток и вымогательства откатов с операторов строительного рынка. Автором схемы, препятствующей реформе строительной отрасли, назван их протеже Александр Сергиенко, который работал начальником управления разрешительных процедур ГАСИ времен Януковича в 2012-2014 годах. Упомянуто также, что журналисты сфотографировали, как бывший руководитель «реформированной» ГАСИ Юрий Васильченко и глава ликвидационной комиссии ГАСИ Богдан Федоренко садятся в машину к Сергиенко и передают сумки, «на вид очень удобные, чтобы занести крупную сумму денег».

Газета подчеркивает, что правоохранители не могут привлечь к ответственности виновных, поскольку у строительной мафии есть связи в окружении президента Зеленского. Цитируется интервью народного депутата Елены Шуляк, которая рассказала, что из-за схем «треугольника» Трофимова-Родина-Сергиенко девелоперы жаловались на рост прейскуранта коррупционного вымогательства в три раза, с $5 до $10-15 отката за квадратный метр.

«Необходима политическая воля и твердость, чтобы остановить коррупцию, чтобы преступники сидели в тюрме. Проявит ли такую политическую волю президент Зеленский, при том, что доллары за квадратные метры осели в карманах его окружения?» – рассуждается в статье.

Кроме того, как выяснил «Правдошукач», BD Holding продолжает продавать квартиры в ЖК Европейка, который фигурирует в уголовном производстве по делу о самовольной застройке в зеленой зоне, и в ряде других жилых комплексов, построенных с нарушениями: ЖК Пражский квартал 2, построенный над законсервированной свалкой бытовых отходов, и ЖК Echo Park и Echo Park 2, где, как и в других упомянутых жилых комплексах, количество парковочных мест для жильцов ниже государственной нормы.

Ранее глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал в интервью Радио НВ, что президент Зеленский уволил первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова из-за крышевания им строительной мафии, но оставил его внештатным советником. Помощником Трофимова в ОП и пособником в его махинациях был Владимир Родин, совладелец строительной компании BD Holding, связанной с сетью бэк-офисов, через которую осуществлялись поборы с бизнеса.