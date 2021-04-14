Клевету можно пропустить мимо ушей, если ее распространил ненадежный источник. Если канал надежен - нужно обращаться к юристам и дать свою позицию.
Об этом сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.
Борис Тизенгаузен рассказал, как нужно реагировать, если о человеке написали неправду.
“Здесь зависит, наверное, от источника сигнала. Если источник сигнала - непонятный Телеграм-канал - можно пропустить мимо ушей. Если источник сигнала телевизионный канал или крупный сайт, или какой-то лидер мнений - зайди к нему, напиши: “Это неправда, я готов встретиться, предоставить факты”. Потому что у нас негатив расходится на порядок быстрее, не только у нас, во всем мире, чем любая позитивная новость. Таковы правила рынка”, - сказал политтехнолог.
По его словам, если источник сигнала серьезный - нужно обращаться к юристам, чтобы они работали с этим источником.
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“Плюс, обязать всех остальных, кто сделал этот перепост, убрать или дать, как минимум, свою позицию. У меня был такой случай в жизни, про меня прямо написали не очень правдивую информацию. И благодаря тому, что я знаю журналистов, я позвонил многим, многие мне сами позвонили, дали мою позицию - это уравновесило”, - добавил Борис Тизенгаузен.
Он отметил, что нужно дать свою позицию с фактами, но не оправдываться. Если же скандал будет развиваться дальше - можно написать в соцсетях или выйти на пресс-конференцию.
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