Политик Елена Лукаш заявила, что она связывает свою судьбу с Украиной, ее тут много что держит и она уверена в потенциале страны, если его правильно реализовать.
Об этом она сказала в эфире программы “Снежная Лавина" с Снежаной Егоровой.
“Да, я свою судьбу связываю с Украиной. Я пока в душе еще не отчаялась окончательно. (На плаву меня держат, - ред.) наши люди, наши дворы, наши земли. Как в песне - чтобы выжить, я должен держаться корней. Наши корни. Здоровая злость. А с какого перепуга вы дарите страну кому-то?”, - сказала Елена Лукаш.
Она отметила, что это не чувство справедливости, а речь идет о выживании.
“Я уверена, что у Украины огромный потенциал. Нужно просто менять правила нашего общежития… Свободные люди должны жить в свободных общинах. Абсолютно децентрализованные общины, где политика - это выражение социальной справедливости - могут обеспечить социальную справедливость в социальном большом государстве”, - добавила Лукаш.
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Как сообщала Politeka, Толкачев отметил, что Украина может предлагать очень классные идеи.
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