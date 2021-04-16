Политик Елена Лукаш заявила, что она связывает свою судьбу с Украиной, ее тут много что держит и она уверена в потенциале страны, если его правильно реализовать.

Об этом она сказала в эфире программы “Снежная Лавина" с Снежаной Егоровой .

“Да, я свою судьбу связываю с Украиной. Я пока в душе еще не отчаялась окончательно. (На плаву меня держат, - ред.) наши люди, наши дворы, наши земли. Как в песне - чтобы выжить, я должен держаться корней. Наши корни. Здоровая злость. А с какого перепуга вы дарите страну кому-то?”, - сказала Елена Лукаш.

Она отметила, что это не чувство справедливости, а речь идет о выживании.

“Я уверена, что у Украины огромный потенциал. Нужно просто менять правила нашего общежития… Свободные люди должны жить в свободных общинах. Абсолютно децентрализованные общины, где политика - это выражение социальной справедливости - могут обеспечить социальную справедливость в социальном большом государстве”, - добавила Лукаш.

Как сообщала Politeka , Толкачев отметил, что Украина может предлагать очень классные идеи .