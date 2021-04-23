Украинская власть всеми силами пытается не дать поставить камеры видеонаблюдения на дорогах и выступает против переписи населения.

В программе «Субъективно с Яник ой Мерило» причины этого обсудили экономист Сергей Фурса и ведущая Яника Мерило, общественный деятель, советник председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова, советник вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, а также министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

В Украине до сих пор не создали демографический реестр и не провели перепись населения. В частности экс-министр Кабинета Министов Дмитрий Дубилет в прошлом году подал определенные результаты, но он использовал коэффициент. «Он собрал базы данных с мобильных операторов и некоторые коэффициенты», - объясняет ведущая программы. По этим результатам население столицы составляет 3,7 миллиона человек, а всей страны – 17,23 миллионов мужчин и 20,01 миллионов женщин.

Непонимание сопротивления власти переписи выражает и Фурса. Он не видит ничего страшного в том, чтобы опубликовать официальные данные, пусть они и уменьшатся по сравнению с прошлыми показателями. «Вы просто откроете окно, покажете свет и скажете: "Ну, вот так, да". Такое ощущение, что власть боится показать вот эту цифру реальности», - возмущается он. Экономист считает, что от знания реального положения вещей хуже не станет.

Еще одна вещь, которой украинская власть не дает состояться, это установление камер видеонаблюдения на дорогах. Гость программы в принципе не понимает, в чем причины такого сопротивления. «Я не вижу коррупционного интереса в том, чтобы камеры не стояли», - отмечает он. Так, камеры только контролировали бы транспорт на дороге и соблюдение водителями правил дорожного движения.

Напоминаем, Фурса высказался о санкционных списках СНБО и последствиях для общества такой «борьбы» с контрабандой .